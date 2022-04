C’è la sintesi di un’intera stagione nell’ennesima occasione che il Benevento butta via. I giallorossi finiscono per perdere la partita che avrebbero dovuto vincere, sprecando dunque l’opportunità migliore per diventare padroni del proprio destino a due giornate dalla fine della stagione regolare. Dal pomeriggio erano arrivati assist invitanti, viste le sconfitte di Cremonese e Monza, ma la Strega si mostra incapace di sfruttarli, finendo per vanificare tutto con un ko che non ha giustificazioni e che quantomeno complica il discorso promozione diretta, anzi probabilmente sua quasi come una sentenza. Il 2-1 subito dalla Ternana ha tutte le sembianze di una condanna ai play off per i sanniti, perché adesso per puntare al secondo posto servirà solo un miracolo: non è detto però che ci sarà ancora un’occasione per approfittare delle frenate o degli scivoloni delle concorrenti.

