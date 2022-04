Francia: Renzi, ‘sempre sostenuto Macron quando qualche statista in erba coccolava gilet gialli’

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “Oggi è una bella giornata in tutta Europa, perché la vittoria di Macron è destinata a farci tirare un sospiro di sollievo contro il rischio populista. Marine Le Pen aggiorna la sua collezione di sconfitte. Ma adesso non basta la gioia: è tempo di rilanciare l’idea di Europa. Chi come noi ha sempre sostenuto Macron, anche quando era al 9% di popolarità, quando tutti prendevano le distanze da lui e qualche statista in erba coccolava i Gilet Gialli, oggi è semplicemente commosso. Ma il tempo di riprendere il cammino per l’Europa inizia già oggi”. Lo scrive Matteo Renzi sulla sua Enews.