Una vittoria può valere l’aggancio, un pareggio rischia di complicare il percorso, una sconfitta finirebbe per rovinare tutto. D’ora in avanti sarà sempre così per il Benevento che per alimentare le legittime speranze di rimanere in orbita fino al termine del campionato e giocarsi così la promozione diretta, non può far altro che vincere e sperare. A partire da oggi, quando al ‘Vigorito’ arriverà la Ternana per una sfida che si presenta come potenziale trampolino di lancio per i giallorossi che devono battere i rossoverdi e augurarsi qualche favore dagli altri.

