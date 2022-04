Dopo due anni di interruzione forzata causa emergenza sanitaria torna il corteo del 25 aprile per onorare l’anniversario della Liberazione dai nazi-fascisti e della fine del secondo conflitto mondiale in Italia. In città appuntamento con raduno alle 9,30 e poi partenza da piazza Orsini e prosecuzione fino a piazza Matteotti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia