Ucraina-Russia, FT: “Putin non interessato a negoziati”

Londra, 24 apr. (Adnkronos) – Il presidente russo, Vladimir Putin, non avrebbe più interesse a risolvere diplomaticamente la guerra tra Russia e Ucraaina, ma vorrebbe invece impadronirsi di quanto più territorio possibile. Lo scrive il Financial Times, citando tre fonti informate sulle conversazioni con il presidente russo e secondo le quali Putin avrebbe seriamente considerato un accordo di pace con Kiev il mese scorso.

Ora, tuttavia, il quadro è cambiato sostanzialmente e Putin non riterrebbe possibile arrivare a una soluzione attraverso i colloqui diplomatici, che ritiene anzi essere arrivati a un “vicolo cieco”.

“Putin crede sinceramente alle sciocchezze che sente alla televisione (russa, ndr) e vuole vincere alla grande”, ha dichiarato una delle fonti, secondo cui il suo approccio si è rafforzato dopo l’affondamento dell’incrociatore Moskva, di cui l’Ucraina ha rivendicato la responsabilità.