Ucraina: Casa Bianca, ‘possibili ulteriori annunci aiuti a Kiev prossima settimana’

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – Il vice consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jon Finer ha detto di aspettarsi ulteriori annunci sull’assistenza degli Stati Uniti all’Ucraina “nella prossima settimana”. “La prossima settimana avremo altro da dire riguardo nuovi aiuti, oltre a quelli già forniti”, ha detto Finer alla Nbc, sottolineando che l’assistenza degli Stati Uniti ha avuto un impatto “significativo” sulla guerra.

Quanto alla possibilità di inserire la Russia nell’elenco dei paesi sponsor del terrorismo, Finer ha affermato che l’amministrazione continua a esaminare “passi ulteriori” per punire il Cremlino per la sua invasione non provocata dell’Ucraina: “Stiamo esaminando tutta una serie di altri passi aggiuntivi che potremmo intraprendere se la Russia fosse dichiarata responsabile dei crimini che sta perpetrando sul campo in Ucraina”.