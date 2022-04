Lavoro: Matrisciano (M5S), ‘ascoltare invito Conte per legge su salario minimo’

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Da Giuseppe Conte oggi è arrivato un invito all’unità alle forze progressiste per approvare quanto prima la legge sul salario minimo. Il ddl del Movimento 5 Stelle, a prima firma Catalfo, è stato incardinato già da tempo in commissione Lavoro al Senato. Ripartiamo da lì, dal lavoro e dai diritti. Dopo Spagna e Germania, anche la Grecia ha deciso nei giorni scorsi di aumentare il salario minimo per restituire potere d’acquisto ai lavoratori, in risposta alla crisi acuita dalle tensioni internazionali e dalla guerra in Ucraina. In Italia cosa stiamo aspettando ancora? Il M5S c’è”. Lo scrive su Facebook la presidente della commissione Lavoro del Senato, Susy Matrisciano (M5S).