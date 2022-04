Lavoro: Cattaneo (Fi), ‘salario minimo trovata elettorale’

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Il salario minimo è solo una trovata elettorale. Questa misura nel nostro Paese farebbe aumentare il lavoro nero, livellerebbe verso il basso le retribuzioni e danneggerebbe le imprese”. Lo afferma Alessandro Cattaneo, responsabile Dipartimenti di Forza Italia.

“Il modo più sano ed economicamente vantaggioso per aumentare i salari -aggiunge- è la riduzione delle imposte per lavoratori e imprese, ovvero la revisione dello statuto dei lavoratori affinché tutti i lavoratori, nessuno escluso, possano godere delle tutele che ad oggi sono appannaggio dei soli dipendenti a tempo indeterminato. Forza Italia sta studiando una soluzione, che non gravi eccessivamente sulle casse dello Stato, per coniugare il termine lavoro con quello di dignità”.