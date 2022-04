L. elettorale: Provenzano, ‘proporzionale non per mani libere ma per ricostruire sistema partiti’

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Il proporzionale che noi vogliamo non serve ad avere le mani libere dopo le elezioni, l’alleanza deve essere progressista, definita dalle cose che vogliamo fare per l’Italia. Il proporzionale serve a ricostruire quel solido sistema di partiti che dal crollo del 1992-93 non siamo stati in grado di rimettere in piedi. E i partiti sono essenziali alla vita democratica”. Lo ha affermato il vicesegretario del Pd, Giuseppe Provenzano, intervenendo al congresso di Articolo uno.