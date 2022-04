Francia, prete e fedele accoltellati in chiesa a Nizza

(Adnkronos) – Un prete e una fedele sono stati accoltellati oggi in una chiesta di Nizza. lo ha riferito il Nice Matin, secondo cui il sospetto è stato fermato. L’aggressione è avvenuta nella chiesta di Saint-Pierre-d’Arène, nella parte meridionale della città. Né il prete né la donna sono in pericolo di vita.

“Bisogna uccidere Macron”, avrebbe urlato il sospetto fermato secondo quanto riferito dal giornale ‘Le Point’. L’uomo è entrato in chiesa verso le 10, poco prima dell’inizio della messa, e si è immediatamente diretto verso il prete, Krzyzstof Rudzinski, 57 anni, di origine polacca, ferendolo con almeno 20 coltellate. Poi si è rivolto verso la suora, di 72 anni, ferita lievemente.