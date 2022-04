Empoli-Napoli, Spalletti: “Addio scudetto”. E scatta il ritiro

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – Il Napoli perde a Empoli incassando 3 gol in 10 minuti, dice addio allo scudetto e va in ritiro. “Con dispiacere è un sogno che abbiamo coltivato con grande sacrificio e lavoro, però sono stati più bravi gli avversari di noi. Sorprende il finale di questa partita qui, perché non se ne vedono molte così”, dice l’allenatore partenopeo Luciano Spalletti, dopo la sconfitta in Toscana. Il Napoli, avanti 2-0, ha incassato 3 reti tra l’80’ e l’88’. “Sono cose che nel calcio succedono, che una squadra cali di ritmo e intensità, mentre abbiamo trovato un avversario caparbio che ci ha provato sempre. Se non hai una struttura mentale forte, diventa un problema. Non è la nostra partita se arriva la battaglia, a volte si va in difficoltà. Se succede questo è responsabilità dell’allenatore”.

Alla fine, la decisione della società: il club ha deciso che da martedì, alla ripresa degli allenamenti, “la squadra andrà in ritiro permanente”.