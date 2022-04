Roma, 23 apr. (Adnkronos) – Dall’inizio della guerra su larga scala 3 milioni 640mila ucraini hanno lasciato l’Ucraina. Allo stesso tempo, 1 milione 130mila persone sono già riuscite a tornare”. Lo afferma il ministro degli Affari Interni ucraino Denis Monastyrsky, come riportato da diversi media ucraini tra cui Ukraine Now. “Durante i mesi di guerra -aggiunte il ministro- sono arrivati in Ucraina circa 31mila veicoli di aiuti umanitari”.