Calcio: Dortmund battuto 3-1, il Bayern vince la Bundesliga per la decima volta di fila**

Monaco, 23 apr. – (Adnkronos) – Il Bayern Monaco vince per la decima volta di fila la Bundesliga. La squadra di Nagelsmann conquista il titolo con 3 giornate d’anticipo grazie al successo casalingo per 3-1 sul Borussia Dortmund secondo in classifica. A decidere la sfida dell’Allianz Arena i gol di Gnabry al 15′, Lewandowski al 34′ e Musiala all’83’; di Emre Can su rigore al 52′ la rete dei gialloneri. In classifica il Bayern, che conquista il 31° titolo della sua storia, è primo con 75 punti, 12 in più del Borussia.