Giustizia: Modena (Fi), ‘governo mantiene impegno su fondi per quella minorile’

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “È finito il tempo delle riforme per la Giustizia a costo zero. Il Cdm ha autorizzato uno stanziamento di 47 milioni di euro per rafforzare la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Il tema della giustizia minorile è stato spesso una bandiera, per molte forze politiche, in modo anche variegato. Oggi registriamo un fatto: l’impegno assunto dal governo con l’ordine del giorno 9/3424/217, votato dal Senato in sede di approvazione del disegno di legge di Bilancio”. Così Fiammetta Modena, senatrice di Forza Italia.