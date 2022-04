Centrodestra: Cirielli a Fontana, ‘da Lega fandonie contro la Meloni’

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “Vorrei dire a Fontana che anziché comportarsi come un gaglioffo, diffondendo fandonie contro la Presidente di FdI, dovrebbe spiegare come la Lega sia da sempre impegnata per un centro destra di successo se negli ultimi 4 anni ha formato prima un governo col M5s e poi un altro anche con il Pd e Leu”. Così il deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore della direzione nazionale, Edmondo Cirielli.

“Fratelli d’Italia, nonostante queste ambiguità, è sempre disponibile a trovare l’unità perfino come è accaduto l’anno scorso su candidati non entusiasmanti sostenuti con pervicacia da Matteo Salvini”.

“Sono proprio quelli della Lega, invece, che sono pronti finanche ad ignorare la maggioranza degli elettori pur di imporre nomi o peggio far adombrare di voler favorire i propri alleati di governo. Così accade in Sicilia dove provano a sabotare la candidatura del Governatore uscente, Nello Musumeci. Non è certo con questi trucchi che si può scalzare l’indiscussa leadership della Meloni tra gli elettori del centrodestra”, conclude Cirielli.