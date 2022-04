Calcio: Inzaghi, ‘vittoria sul Milan ci ha dato convinzione, ora finiamo nel migliore dei modi’

Milano, 22 apr. – (Adnkronos) – “La vittoria con il Milan ci ha dato tantissima convinzione, ci ha regalato un’altra finale. Non ci siamo mai persi, abbiamo raccolto meno di quanto si poteva in un certo periodo, ora dobbiamo finire nel migliore dei modi”. Lo dice l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del match con la Roma. “Sappiamo che manca un mese al traguardo e abbiamo tantissime partite ravvicinate. Dovremo prepararci sempre al meglio, fare contro la Roma una gara di corsa e determinazione. Troveremo avversari che ci creeranno delle difficoltà”, aggiunge Inzaghi.