Calcio: Inzaghi, ‘avremmo voluto giocare con il Bologna quando si doveva’

Milano, 22 apr. – (Adnkronos) – “Roma, recupero con il Bologna, Udinese: è una settimana importantissima per noi. Bisognerà essere molto lucidi nel preparare così tante gare in una sola settimana, ma ci siamo già passati. Con la finale di Supercoppa, quella di Coppa Italia e gli ottavi di Champions arriviamo a 52-53 partite. Ci aspettano sei finali da qui alla fine. Giocare sempre non è una cosa negativa, andremo a giocare una finale per la quale abbiamo dato tutti noi stessi. Avremmo voluto giocare la gara di Bologna quando si doveva giocare, ma la pandemia non ce l’ha permesso e ora si va a inserire in questo finale di stagione. Per fortuna ho giocatore di esperienza, che sanno recuperare anche mentalmente da ogni sforzo”. Lo dice l’allenatore dell’inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del match con la Roma.