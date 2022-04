25 aprile: su web tv Camera viaggio nella memoria

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – In occasione del 77/mo anniversario della Festa della Liberazione, la Camera dei deputati propone un viaggio nella memoria, attraverso racconti, documenti e testimonianze inedite di una data chiave della storia del nostro Paese. Il canale televisivo satellitare della Camera e la webtv -(a partire dalle ore 10 e per l’intera giornata sul canale satellitare)- dedicano lunedì 25 aprile una programmazione di oltre cinque ore, con documentari e interviste ai protagonisti e ai testimoni dell’epoca.

Sui social network di Montecitorio vengono pubblicati materiali dell’Archivio storico e della Biblioteca della Camera. A cura dell’Ufficio Stampa e all’interno della programmazione speciale sul 25 aprile, infine, “Storie di Resistenza”: quattro interviste inedite ai protagonisti di quel periodo e a chi ne ha raccolto le testimonianze. A raccontare quel passaggio epocale della vita del Paese sono Aldo Tortorella, partigiano ed ex deputato; Maria Cristina Olini, vicepresidente dell’Associazione nazionale partigiani cristiani; Luca Squeri, figlio di Elena e Carlo, partigiani; Luciana “Luce” Romoli, staffetta partigiana.