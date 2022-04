Ucraina: Zelensky, ‘credo che popolo portoghese non tradirà noi e se stesso e ci sosterrà’**

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Credo che il popolo portoghese, e con esso i politici portoghesi, sosterrà il nostro Stato nel suo desiderio fondamentale di essere con voi nell’Unione europea”. Lo afferma il premier dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in un video pubblicato sul suo canale Telegram, in cui si rivolge al Parlamento portoghese. “Il libero deve sostenere il libero -dice Zelensky- Le persone perbene dovrebbero sostenere le persone perbene. Il coscienzioso deve sostenere il coscienzioso”.

Il premier si rivolge ai politici portoghesi: “Credo che non tradirai né noi né te stesso. Perché l’Ucraina è già in viaggio verso l’Unione europea con una procedura accelerata. Ci auguriamo che nel prossimo futuro potremo ottenere lo status di candidato all’adesione all’Ue”.