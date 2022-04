E’ stata presentata ieri mattina la ventinovesima edizione della Strabeneveneto, una delle gare più attese della provincia di Benevento e che, come consuetudine il primo maggio farà ritorno in Piazza VI Novembre. Dopo due anni di stop la Strabenevento, organizzata dalla Amatori Podismo Benevento, ritorna lanciando un tema ed un relativo slogan molto attuale Run For Future. Si tratta di un invito a guardare verso il futuro in maniera più attiva e responsabile, avendo più cura del pianeta anche promuovendo i più sani principi dello sport.

