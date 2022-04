Scuola: dal 2 al 4 maggio a Roma oltre 1000 studenti per ‘Imun Middle School’

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Ritorna, dopo la pausa della pandemia, United Network Europa, la più grande organizzazione europea che sviluppa e promuove percorsi innovativi di alta formazione per i giovani. Dal 2 al 4 maggio si svolgerà a Roma, infatti, Imun Middle School 2022, un’iniziativa che coinvolgerà oltre mille studenti delle scuole medie inferiori del Lazio e di tutta Italia, che per tre giorni simuleranno le sedute dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite”. Si legge in una nota.

Torna anche il premio ‘Atlante – Italian Teacher Award’, istituito nel 2018 da United Network Eu in collaborazione con ‘Repubblica scuola’ e in partnership con la Varkey Foundation, “con l’obiettivo di far conoscere, su una grande piattaforma digitale aperta al pubblico, il lavoro spesso poco considerato di tanti docenti, le iniziative creative e originali come strumenti di formazione, facilitando così la diffusione delle best practices nelle scuole”.

“Toccherà invece agli studenti-‘diplomatici’, che partecipano alla settima edizione di Imun Middle School provare a discutere, rigorosamente in lingua inglese, dei temi di stretta attualità sui quali si interrogano i grandi della Terra. Divisi in commissioni, in rappresentanza di tutti i paesi membri delle Nazione unite, si confronteranno su alcuni dei topic dell’agenda mondiale dell’Onu. Alla fine della tre giorni di studio e discussione, nel corso di una grande plenary session il 4 maggio al Teatro Brancaccio, saranno votate le risoluzioni adottate dalle diverse commissioni. Allo studente che sarà ritenuto il miglior delegato sarà offerta la partecipazione all’edizione Imun del prossimo anno”.