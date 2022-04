Nessun boom nel primo giorno di vendita dei tagliandi per le ultime gare casalinghe del Benevento, quella del 25 aprile contro la Ternana e quella del 6 maggio contro la Spal. Numeri leggermente più alti rispetto alle precedenti gare giocate al ‘Vigorito’, ma per il momento la corsa al biglietto non è ancora scattata.

