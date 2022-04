Prezzo benzina e diesel in aumento in Italia, quanto costa al litro oggi

Roma, 21 apr. – (Adnkronos) – Torna ad aumentare oggi in Italia il prezzo di benzina e diesel. Ecco quanto costa oggi stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia. Questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio mentre per Tamoil si registra un rialzo di due cent/litro su benzina e gasolio. Le medie dei prezzi dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono la benzina self service a 1,775 euro/litro (+5 millesimi, compagnie 1,780 pompe bianche 1,763), diesel a 1,774 euro/litro (+6, compagnie 1,777, pompe bianche 1,767). Il Gpl servito è a 0,853 euro/litro (invariato, compagnie 0,855, pompe bianche 0,851), il metano servito a 2,199 euro/kg (-15, compagnie 2,306, pompe bianche 2,117), mentre il Gnl 2,849, euro/kg (-9, compagnie 2,857 euro/kg, pompe bianche 2,842 euro/kg).