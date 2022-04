Calcio: ufficializzati i nuovi direttori sportivi, tra loro molti nomi noti del calcio italiano

Firenze, 21 apr. – (Adnkronos) – Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i neodirettori sportivi che si sono diplomati dopo aver superato gli esami finali del corso. I ds avevano riempito le aule del Centro Tecnico Federale dallo scorso 15 novembre – quando le lezioni sono state inaugurate – fino al 22 dicembre, seguendo un programma didattico di 144 ore caratterizzato da docenze di esperti del settore, come – tra gli altri – direttori sportivi del calibro di Piero Ausilio (Inter), Riccardo Bigon (Bologna), Daniele Faggiano (Sampdoria), Cristiano Giuntoli (Napoli) e Frederic Massara (Milan). Tra i neodiplomati il migliore del corso è risultato Antonio D’Ottavio, Chief Scout delle squadre Under 16, 17 e 19 del Milan. Da segnalare inoltre le prove finali fatte registrare dall’Head of Sport Organization and Strategy dell’Inter, Marco Benetti, e dallo Sport Secretariat First Team – sempre del club nerazzurro – Domenico Vassallo.

Secondo la Commissione d’esame, invece, la migliore tesi tra i neodiplomati è stata quella redatta dalla Segretaria della Direzione Sportiva della Lazio Women, Maria Antonietta Pia Foti. Grazie a questo riconoscimento, Foti ha vinto una borsa di studio che le ha coperto completamente il costo del corso. Tra gli allievi del corso, sono molti i nomi noti del calcio italiano che si sono diplomati, come Emanuele Calaiò, Daniele Conti, Andrea Cossu, Sergio Floccari, Christian Maggio, Giandomenico Mesto, Ivan Pelizzoli, Ferdinando Sforzini e Marco Storari.

Di seguito, l’elenco completo dei neodirettori sportivi: Enrico Ascheri, Davide Bassi, Marco Benetti, Alessandro Biscotti, Mattia Biso, Virna Bonfanti, Luca Bosio, Alessandro Bratto, Emanuele Calaiò, Marco Canciani, Monica Caprini, Jacopo Maurizio Colombo, Lucia Conte, Daniele Conti, Andrea Cossu, Neri Cresci, Giovanni De Simone, Simone Di Battista, Emiliano Donninelli, Antonio D’Ottavio, Filippo Fabbro, Sergio Floccari, Maria Antonietta Pia Foti, Michele Franco, Roberto Franzese, Giorgio Gagliardi, Attilio Gementi, Christian Maggio, Matteo Mariani, Giandomenico Mesto, Luca Ferdinando Pacitto, Ivan Pelizzoli, Alessandro Salvoro, Elvio Sanna, Marcello Sansonetti, Piergiuseppe Sapio, Stefano Scardala, Biagio Seno, Ferdinando Sforzini, Marco Storari, Gianluigi Toscano, Domenico Vassallo e Marco Zwingauer.