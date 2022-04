Basket: Phoenix Suns, infortunio al bicipite femorale per Booker, fuori 2/3 settimane

Phoenix, 21 apr. – (Adnkronos) – Brutte notizie per i Phoenix Suns. Devin Booker, costretto ad alzare bandiera bianca a metà terzo quarto della sfida persa dai Suns in casa contro i Pelicans che hanno portato la serie sull’1-1, dovrà stare lontano dai parquet per 2-3 settimane. L’All-Star di Phoenix è stato fermato da un infortunio al bicipite femorale della gamba destra dopo un tentativo di rimontare Jaxson Hayes in contropiede, lasciando subito il parquet e dirigendosi in spogliatoio per farsi controllare. Il modo peggiore di dar seguito a un primo tempo che invece era stato perfetto al tiro, chiuso con 31 punti a referto senza che la difesa di New Orleans riuscisse a trovare un modo per limitarlo. L’impatto a livello emozionale ha pesato non poco sul match – nonostante, nel momento in cui Booker ha lasciato il campo, Phoenix fosse già sotto 77-74.

L’esito degli esami a cui si è sottoposto Booker è stato contrastante: per lui una lesione di primo grado al bicipite femorale della gamba sinistra, un infortunio simile a quello già avuto a novembre di questa stagione (costringendolo a saltare sette partite). In ogni caso sono stati scongiurati scenari catastrofici, ma dovrà comunque saltare come minimo due/tre settimane, secondo quanto riportato da Espn. Uno scenario che di fatto mette fine alla sua serie contro i Pelicans (che si concluderà al più tardi sabato 30 aprile con gara-7) e anche l’inizio dell’eventuale secondo turno contro la vincente tra Dallas Mavericks e Utah Jazz. In questa stagione quando i Suns hanno dovuto fare a meno di lui hanno avuto un record di 8 vittorie e 6 sconfitte, anche se tre di queste ultime sono arrivate nel finale di regular season in cui è stato tenuto a riposo in vista della post-season.