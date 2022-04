Ucraina: Conte, ‘Draghi e tutti si sforzino per negoziato con Putin e soluzione politica’**

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Tutti, anche il presidente Draghi, devono fare uno sforzo per tenere aperto il negoziato con Putin per trovare una soluzione politica”. Lo ha affermato Giuseppe Conte, ospite di Lilli Gruber a ‘Otto e mezzo’ su La7.

“Dall’inizio della guerra -ha ricordato- continuo a ripetere la nostra ferma condanna dell’aggressione militare russa e il sostegno economico, militare e umanitario all’Ucraina, anche se quello delle armi é un passaggio più delicato per noi 5 Stelle. Se potessi, poi, direi da domani: embargo totale del gas russo. Ma sarebbe un atteggiamento propagandistico se non c’è una soluzione già pronta. Ma noi proponiamo che a maggio al Consiglio europeo si accetti un Recovery fund energetico, si convincano anche Rutte e Scholz”.