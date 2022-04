Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Non vedo per quale motivo debba essere interrogato dal Copasir. È un Comitato che deve controllare l’azione dei Servizi segreti, posso andare al Copasir, come sono stato quando ero premier, per parlare di ciò che è successo tra il ’14 e il ’16, quando sono stato premier, Conte può andare quando è stato dal 2018 al ’20”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di ‘Porta a Porta’ in onda questa sera.