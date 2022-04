Calcio: Juventus, Miretti e Soulé convocati per la Fiorentina, out Arthur

Torino, 20 apr. – (Adnkronos) – Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera all’Allianz Stadium contro la Fiorentina, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Out gli infortunati Kaio Jorge, Chiesa, McKennie, Locatelli e Arthur. In lista Miretti e Soulé dall’U23. Questo l’elenco completo. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin. Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani. Centrocampisti: Bernardeschi, Rabiot, Zakaria, Miretti. Attaccanti: Vlahovic, Morata, Dybala, Kean, Soulé.