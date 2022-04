Kiev, 19 apr. (Adnkronos) – “Ci aspettiamo un nuovo livello di sanzioni, ossia un embargo sul gas e sul petrolio. Durante questi 55 giorni la Russia ha ricevuto 40 miliardi di dollari in pagamento per il gas e il petrolio. Ci aspettiamo la messa al bando di tutto il sistema bancario russo e l’isolamento dell’economia russa”. Ad affermarlo, ai microfoni della tv francese all news ‘Bfm’, è l’ex presidente ucraino Petro Poroshenko.