Ucraina: call Biden-alleati, sostenere Kiev, contribuire a bilancio Paese

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – Nel corso della videocall sulla crisi in Ucraina organizzata nel pomeriggio dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden “i leader hanno confermato l’importanza di uno stretto coordinamento in merito al sostegno all’Ucraina in tutte le sue dimensioni, con particolare riguardo al contributo al bilancio del Paese”. Ne dà notizia Palazzo Chigi, al termine della videoconferenza alla quale, causa Covid, il premier Mario Draghi ha partecipato collegandosi dalla propria residenza in Città della Pieve.