Ancora una vittima per la sindrome Covid-19 presso il ‘San Pio’: non ha superato l’impatto della malattia innescata dal Coronavirus un 92enne di Morcone. Si tratta della 456esima vittima presso l’ospedale che resta la prima linea in cui si contrasta l’impatto della perdurante pandemia, seppure con indici di gravità ben inferiori a quelli delle fasi acute.

