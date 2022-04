Geoparco di Pietraroja chiuso durante le feste: “L’ennesima occasione persa”

«Mentre constatiamo con piacere la ripartenza del turismo in diverse località turistiche della Campania, sia aree costiere, isole comprese, che aree interne, centinaia di visitatori provenienti dalla Regione Campania, dal Molise e da altre Regioni hanno trovato, con stupore, in un giorno che per tradizione è dedicato alle escursioni, il Parco Geopaleontologico di Pietraroja chiuso». A denunciarlo è Vincenzo Lombardi, responsabile regionale del Dipartimento Turismo della Lega.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia