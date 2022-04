È tornato padrone in corsia riallineando i suoi equilibri a quelli del Benevento, dando continuità ai segnali interessanti collezionati in stagione. Daam Foulon ha consegnato alla Strega la sua intensità, scavando sulla fascia per affidare gamba e riferimenti nelle due fasi, esultando con uno spogliatoio che continua a tenere d’occhio il suo traguardo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia