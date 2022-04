Eutanasia: domani riunione maggioranza al Senato, Pillon ‘io relatore? Vedremo’**

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – Si terrà domani al Senato una nuova riunione di maggioranza sul fine vita di cui è previsto l’avvio dell’esame in commissione. Resta ancora in piedi l’ipotesi che il senatore leghista, Simone Pillon, possa fare il relatore del provvedimento. “Vedremo”, si limita a rispondere Pillon interpellato dall’Adnkronos. L’ipotesi agita Pd e M5S visto che il senatore leghista non è propriamente un sostenitore della legge. Ma se il presidente della commissione Giustizia, Andrea Ostellari, dovesse decidere di nominare Pillon, osservano fonti parlamentari giallorosse, “non sarebbe partire con il piede ma non è che possiamo opporci”.