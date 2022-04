Energia: Calenda, ‘accordo con Egitto e carbone subito, basta no su tutto’**

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Ascoltiamo tante dichiarazioni di principio su #Ucraina ma poche proposte di merito. La situazione è destinata a peggiorare. L’inadeguatezza delle forze armate russe spingerà Putin a maggiore violenza contro civili con un rischio crescente di uso di armi non convenzionali”. Così Carlo Calenda su twitter.

“Durante un guerra occorre prepararsi agli scenari peggiori per evitarli. Su energia occorre chiudere accordo con Egitto e usare piena potenza installata a carbone subito. Su difesa dobbiamo aumentare capacità operativa e investire in sistemi antimissile”.

“La mancanza di lungimiranza su armamenti ed energia ci rende oggi uno dei paesi più esposti. L’ipocrisia di dichiarare di voler supportare l’Ucraina continuando a dire di no a tutto è inaccettabile”.