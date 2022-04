Def: bozza, ‘revisione Patto stabilità’**

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Promuovere, in ragione dell’attuale periodo di emergenza Covid-19 e di crisi energetica e internazionale, una revisione sostanziale dello stesso meccanismo del Patto di Stabilità e Crescita”. E’ quanto si legge nella bozza di risoluzione al Def su cui è in corso un confronto nella maggioranza.

Una revisione “che tenga conto delle conseguenze della Pandemia e delle esigenze di ripresa socio-economica in ciascun Stato membro, a partire dal mantenimento dell’attivazione della clausola generale di salvaguardia (Cgs) anche nel corso del 2023, per consentire agli Stati membri di continuare ad adottare le necessarie misure di flessibilità di bilancio finalizzate a ridurre al minimo l’impatto economico e sociale della grave crisi economica”.