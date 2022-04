Mattinata di trattative e voti a Palazzo Mosti in vista della seduta che stamane eleggerà cinque componenti della Commissione Paesaggio, oltre che il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Su quest’ultima, importante, votazione però non ci sono dubbi: la maggioranza fruirà della prerogativa offerta dalla nuove normative ed eleggerà Graziano Serpico che dunque svolgerà un secondo mandato alla presidenza di un Collegio che vedrà anche la presenza di Marco Lettieri e Stefania Spinelli, professionisti che hanno ottenuto il posto in terna tramite il meccanismo del sorteggio prefettizio.

