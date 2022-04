Covid: 1.614 nuovi casi e 28 morti in Lombardia

Milano 18 apr. (Adnkronos) – Sono 1.614 nuovi casi di Covid oggi in Lombardia, a fronte di 12.877 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, di cui è risultato positivo il 12,5%. Da ieri sono morte 28 persone, per un totale di 39.654 decessi nella regione da inizio pandemia.

Stabile a 36 il numero di pazienti in terapia intensiva, mentre aumenta leggermente il numero dei ricoverati nei reparti Covid ordinari, oggi 1.116, undici più di ieri.

Nel territorio metropolitano di Milano i contagi registrati sono 542, nel Bresciano 201, a Monza e Brianza 165, in provincia di Bergamo 128, in quella di Pavia 114 e in quella di Como 106. Incremento a due cifre nelle altre province lombarde: Varese +87, Lecco +61, Mantova +60, Cremona +37, Sondrio +24 e Lodi +21.