Calcio: Dramma per Cristiano Ronaldo, morto il figlio durante il parto**

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – Dramma per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. La coppia ha perso un figlio durante il parto. “È con la nostra più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro bambino è morto. È il dolore più grande che ogni genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e di felicità”, spiega lo stesso Ronaldo in un messaggio pubblicato nei suoi profili social. Georgina Rodriguez era in dolce attesa di due gemelli: una bambina è riuscita a venire alla nascita.

“Ringraziamo medici e infermieri per tutta la loro assistenza e supporto. Siamo tutti devastati da questa perdita e chiediamo gentilmente la privacy in questo momento molto difficile. Il nostro bambino, tu sei il nostro angelo. Noi ti ameremo per sempre”, firmato Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez.