Ucraina: Pollastrini (Pd), ‘pace bene più prezioso da costruire’

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – ‘’Uniamoci credenti e non in una preghiera per la tregua e la trattativa. L’augurio e’ che le parole del Papa siano una missione di politica e diplomazia. Sto con l’eroica resistenza ucraina e con i dissidenti russi che rischiano la vita per difendere il diritto alla verita’. So che la storia e’ attraversata da conflitti per la libertà. E che la pace non e’ mai data per sempre. E’ il bene piu’ prezioso da costruire’’. Così Barbara Pollastrini, deputata del Partito Democratico.