Pasqua: Casellati, ‘non arrendersi a orrori, coltivare speranza’

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “In questo giorno di festa il mio pensiero va a chi sta affrontando una guerra che non risparmia nessuno, che non ha pietà di donne e bambini. Abbiamo tutti nel cuore il loro grido di dolore, ma abbiamo nel cuore anche i tanti italiani che ancora soffrono le conseguenze fisiche, psicologiche ed economiche del Covid”. Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un videomessaggio sui social postato in occasione delle festività.

“Di fronte a queste prove epocali – sottolinea la seconda carica dello Stato – la Santa Pasqua ci insegna a non arrenderci mai all’orrore e alle tragedie, a coltivare sempre la prospettiva della speranza. Questo è il significato più autentico del messaggio pasquale. Un messaggio universale di rinascita che parla al cuore di ciascuno di noi e che ci impegna a lottare per la pace. Con questo spirito, care italiane e cari italiani, rivolgo a tutti voi i migliori auguri di buona Pasqua”.