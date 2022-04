Governo: Boccardi (FI), ‘Draghi ha ragione su premier eletti’

Roma, 17 ape. (Adnkronos) – “Il premier Draghi ha perfettamente ragione quando afferma che il posto di presidente del consiglio dei ministri è per una persona scelta dagli italiani. L’ultima volta è successo nel 2008 quando il centrodestra vinse chiaramente le elezioni e il leader della coalizione, Silvio Berlusconi, venne chiamato a guidare il Governo”. Lo afferma Michele Boccardi, senatore di Forza Italia.

“In momenti eccezionali come questo che stiamo vivendo – continua Boccardi – è giusto, anzi doveroso, ricorrere a un governo di unità nazionale, che è l’eccezione e non la regola, e che deve doverosamente continuare fino al superamento completo della crisi attuale. Nelle parole di Draghi c’è il riconoscimento del primato della politica, della volontà popolare, della democrazia. Sono parole che gli rendono onore e confermano ancora una volta quanto sia una personalità davvero al servizio delle Istituzioni e del Paese e di quanto ci sia ancora bisogno di lui e di donne e uomini come lui”.