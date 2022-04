Ucraina: Si, ‘Cessate il fuoco’, sabato 23 manifestazione a Perugia, poi marcia pace

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – Sinistra italiana aderisce all’edizione straordinaria della marcia Perugia -Assisi che si svolgerà domenica 24 aprile per dire no alla guerra. Il giorno prima, sabato 23 aprile, Sinistra italiana organizza a Perugia dalle ore 16 presso il cinema Zenith (Via Bonfigli 5) “Cessate il fuoco! Per la pace, contro l’invasione russa dell’Ucraina”. Interverranno, fra gli altri, chi in presenza chi in video collegamento, il segretario nazionale di Si, Nicola Fratoianni; l’europarlamentare Massimiliano Smeriglio, il co-portavoce di Europa verde Angelo Bonelli, i giornalisti Alberto Negri, Luca Telese e Nello Scavo; Giulio Marcon di Sbilanciamoci, l’attore Massimo Wertmuller, Luisa Morgantini, il prof. Tomaso Montanari, Elisabetta Piccolotti, Francesco Vignarca, mons. Giovanni Ricchiuti, vescovo di Altamura; Salvatore Marra, responsabile Politiche internazionali Cgil, la senatrice Elena Fattori e Anna Falcone.