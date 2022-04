Ucraina: ministro Agricoltura, ‘calo produzione tra il 40% e il 70%’

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Stando ai dati preliminari il calo della produzione in generale è oscilla tra il 40 e il 70% a seconda del prodotto e della situazione di ciascuna regione”. Lo dice all’Adnkronos il ministro dell’Agricoltura ucraino, Solskyy Mykola, spiegando le conseguenze della guerra sul sistema primario.

La forte vocazione agricola ucraina si esprime nelle distese di produzioni di girasole, grano, pomodori… Mykola spiega che “è difficile dare delle cifre concrete” sui raccolti di quest’anno. “Ci aspettiamo dei dati importanti per quanto riguarda le piante orticole – aggiunge – Molti agricoltori stanno infatti cambiando le culture. Per esempio coloro che seminavano il mais quest’anno scelgono il girasole. Di conseguenza, il raccolto del mais sarà minore. Al contrario sono aumentate le semine di soia, colza, orzo e frumento”.