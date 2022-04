La Spezia, 15 apr. – (Adnkronos) – L’Inter batte 3-1 lo Spezia nell’anticipo della 33/a giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Picco’ di La Spezia. Per gli ospiti in gol Brozovic al 31′, Lautaro al 73′ e Sanchez al 94′; di Maggiore all’88’ la rete della bandiera per i padroni di casa. In classifica i nerazzurri scavalcano il Milan in vetta con 69 punti, uno in più dei rossoneri, impegnati alle 21 in casa contro il Genoa. I liguri restano fermi a quota 33 in quindicesima posizione.