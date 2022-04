Calcio: Lazio, Lotito è il presidente più longevo nella storia del club

Roma, 15 apr. – (Adnkronos) – Da oggi Claudio Lotito è il presidente più longevo della storia della Lazio. Lo rende noto il club biancoceleste con un comunicato sul proprio sito ufficiale. “Dal 19 luglio 2004 al 15 aprile 2022, un volo lungo 6.479 giorni che non ha nessuna intenzione di fermarsi -si legge su sslazio.it-. Claudio Lotito diventa oggi il presidente più longevo nella storia della Lazio, superando, dopo 100 anni, Fortunato Ballerini, presidente biancoceleste dal 1904 al 1922. Durante questi quasi 18 anni di presidenza, Lotito ha vinto 3 Coppe Italia ed altrettante Supercoppe Italiane a livello di prima squadra. Ai sei titoli si aggiungono inoltre due Coppe Italia ed una Supercoppa Italiana a livello Primavera. Inoltre, ha risanato il bilancio del club, garantendo alla Lazio una stabilità economica ed una partecipazione costante alle coppe europee. In ultimo, ha raggiunto la promozione in Serie A della Lazio Women con la vittoria del Campionato di Serie B (2020-21)”.