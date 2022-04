Welfare, Pagliaro (Inca Cgil): “Per nuovi piccoli patronati rispetto regole è optional”

Roma, 12 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “E’ aumentato il numero di piccoli patronati e basta farsi un giro su Internet per vedere che per loro il rispetto delle regole è un optional. Durante il lockdown con le modalità derogatorie siamo riusciti a riorganizzarci riuscendo ad offrire la più ampia assistenza e noi chiediamo al Ministero di rendere strutturale il mandato telematico”. A dirlo Michele Pagliaro, presidente Inca Cgil, intervenendo al convegno ‘Il patronato del futuro’, in corso a Roma.

“La commissione ex articolo 14 – precisa – per noi è il luogo principe di confronto eppure viene convocata a fine mandato. Sulla tecnologia non siamo all’anno zero, i nostri processi sono telematizzati ormai da anni”.

“In questa fase di profonda cambiamenti – sottolinea – come quello digitale, penso che il Ministero deve valutare le possibili ricadute dei patronati e svolgere una regia tra la politica e tutti gli attori istituzionali e non”.