Ucraina: Picierno, ‘accogliere richieste Kiev per nuovi strumenti difensivi’

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “La presa del porto dì Mariupol, l’entrata in campo dell’ artiglieria di terra e dei tank russi segna una ulteriore drammatica escalation del conflitto. Per questo è decisivo ora recepire le richieste del governo di Kiev e incrementare invio di nuovi strumenti difensivi”. Lo afferma Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo.

“La ‘sirianizzazione’ del conflitto -aggiunge- può lasciare sul campo migliaia di vittime civili e può determinare nuove eccidi e fosse comuni. Non possiamo permetterci di allentare il nostro impegno politico, diplomatico e pragmatico proprio ora”.