Italia-Cina: Casellati, ‘relazioni robuste e positive’

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – Tra Italia e Cina esistono relazioni “robuste e positive”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, durante un incontro in videoconferenza con il presidente della Conferenza politica consultiva del popolo cinese, Wang Yang, membro del Comitato permanente del Politburo del Partito comunista cinese, rilevando inoltre come la Cina “si sia riconfermata motore dell’economia mondiale -con un interscambio commerciale Italia-Cina che ha superato la crisi pandemica registrando una crescita del 20% nel 2021″.

Casellati ha inoltre ricordato che il 2022 è l’Anno della Cultura e del Turismo Italia-Cina, che ha definito “due superpotenze culturali” e in tale contesto ha auspicato che si giunga presto al ripristino dei collegamenti aerei diretti. E la controparte cinese ha anticipato una prossima riapertura.