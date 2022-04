Milano, 12 apr. (Adnkronos) – Un 46enne è morto, nella serata di ieri, in un incidente sul lavoro avvenuto a Cusago, comune alle porte di Milano. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio è caduto da un’altezza di circa 5 metri, probabilmente da una scala, mentre stava eseguendo dei lavori di manutenzione sull’esterno della sede di un’azienda in viale Europa. Inutili i soccorsi del 118: l’uomo è morto sul colpo. I carabinieri sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto.